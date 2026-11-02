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02.11.2026 06:31:29
Flat Glass Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Flat Glass Group hat am 30.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,20 CNY gegenüber 0,160 CNY im Vorjahresquartal verkündet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 38,36 Prozent auf 2,91 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,73 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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