Flat Glass Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Flat Glass Group veröffentlichte am 27.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Flat Glass Group ein EPS von -0,090 HKD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Flat Glass Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,45 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,16 Milliarden HKD im Vergleich zu 4,25 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at