Flat Glass Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Flat Glass Group lud am 27.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,02 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,050 HKD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,15 Milliarden HKD – eine Minderung von 4,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,36 Milliarden HKD eingefahren.

Redaktion finanzen.at