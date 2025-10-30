Flat Glass Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Flat Glass Group präsentierte am 27.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,16 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,090 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,73 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Flat Glass Group einen Umsatz von 3,91 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at