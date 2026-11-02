Flat Glass Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Flat Glass Group hat am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,24 HKD. Im Vorjahresquartal waren 0,180 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 34,38 Prozent auf 3,39 Milliarden HKD. Im Vorjahresviertel hatte Flat Glass Group 5,16 Milliarden HKD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at