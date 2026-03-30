Flat Glass Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Flat Glass Group hat am 27.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Flat Glass Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,16 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,130 HKD je Aktie gewesen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 22,83 Prozent auf 3,40 Milliarden HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,41 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,460 HKD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,470 HKD je Aktie erzielt worden.

Flat Glass Group hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 16,83 Milliarden HKD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 20,22 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,322 CNY sowie einem Umsatz in Höhe von 16,07 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at