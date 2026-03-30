30.03.2026 06:31:29

Flat Glass Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Flat Glass Group hat am 27.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Flat Glass Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,16 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,130 HKD je Aktie gewesen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 22,83 Prozent auf 3,40 Milliarden HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,41 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,460 HKD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,470 HKD je Aktie erzielt worden.

Flat Glass Group hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 16,83 Milliarden HKD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 20,22 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,322 CNY sowie einem Umsatz in Höhe von 16,07 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

29.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 13
29.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 13: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
28.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
28.03.26 KW 13: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
28.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen mehrheitlich im Minus - Nikkei tiefrot
Die Börsen in Fernost bewegen sich am Montag vorwiegend auf tieferem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen