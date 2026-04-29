Flat Glass Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Flat Glass Group hat sich am 27.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,02 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,050 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Flat Glass Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,67 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,08 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at