Flatexdegiro profitiert von Neukundenschub

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein großer Neukundenzustrom hat dem Online-Broker flatexDEGIRO im abgeschlossenen Quartal zu Sprüngen bei Umsatz und Gewinn verholfen. Der Erlös zwischen April und Juni legte gegenüber dem Vorjahreszeitraum um knapp ein Drittel auf 119 Millionen Euro zu, wie das im SDAX notierte Unternehmen am Dienstag nach Börsenschluss in Frankfurt am Main mitteilte. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) blieben Flatexdegiro fast 53 Millionen Euro - knapp 82 Prozent mehr als noch im Jahr zuvor. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen mit fast 31 Millionen Euro mehr als doppelt so viel wie im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Auf dieser Grundlage bestätigte der Vorstand die konkretisierten Jahresziele: So sollen bei Umsatz und Gewinn die oberen Enden der Prognosespannen erreicht werden. Für den Erlös bedeutet dies ein Plus bis zu 15 Prozent sowie eine Steigerung des Gewinns um bis zu 50 Prozent.

Anleger zeigten sich erfreut. Die Flatexdegiro-Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um ein Prozent im Vergleich zum Schlusskurs im Xetra-Hauptgeschäft zu./ngu/he