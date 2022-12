FlatexDegiro will Hauptforderungen der BaFin 2023 umsetzen

Düsseldorf (Reuters) - Der Online-Broker FlatexDegiro will die Hauptforderungen der Finanzaufsicht BaFin im kommenden Jahr umsetzen.

Die teils komplexen Vorgaben sollten bis Jahresende 2023 abgearbeitet sein, sagte Finanzvorstand Muhamad Said Chahrour am Montag in einer Analystenkonferenz. Man nehme die Vorgaben der BaFin sehr ernst, fügte er hinzu.

Die Finanzaufsicht hatte bei FlatexDegiro eine Sonderprüfung vorgenommen und dem in den vergangenen Jahren rasch gewachsenen Unternehmen zufolge dabei Mängel "in einigen Geschäftspraktiken und der Unternehmensführung festgestellt". Der Online-Broker wolle diese Mängel abstellen. Dazu baut FlatexDegiro unter anderem Risikomanagement und Vorstand um. Das Unternehmen hatte am Wochenende zudem seine Ziele für 2022 gesenkt. An der Börse brach die Aktie zu Wochenbeginn ein.

(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)