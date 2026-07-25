Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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26.07.2026 00:15:19
Flavio Bolsonaro gets party nod to run against Brazil's Lula
Flavio Bolsonaro won support from Argentine President Javier Milei and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, though tariffs imposed by Donald Trump's administration could complicate his path to the presidency.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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