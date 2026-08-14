FLECT präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

FLECT hat am 13.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,03 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 11,73 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 2,22 Milliarden JPY gegenüber 1,81 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at