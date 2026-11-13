FLECT präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

FLECT hat am 12.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 12,61 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 29,02 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat FLECT im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,32 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 2,00 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at