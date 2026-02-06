FLECT: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

FLECT veröffentlichte am 05.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 36,53 JPY, nach 34,67 JPY im Vorjahresvergleich.

FLECT hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,15 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,07 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at