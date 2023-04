Fledermäuse können uns helfen, Städte besser zu gestalten. Und so geht’s.

In unserer Kultur werden Fledermäuse nicht immer in einem positiven Licht dargestellt. In vielen der Geschichten, die wir über Fledermäuse hören, werden sie als gruselige und unheimliche Tiere dargestellt, die häufig im Horrorgenre zu finden sind. Wenn Fledermäuse eine Szene bevölkern, ist das meist ein schlechtes Omen für die Protagonisten.