Fleet Complete® in Deloittes 2019 Enterprise Fast 15™-Liste der am schnellsten wachsenden kanadischen Technologieunternehmen innerhalb des Fast 500-Programms aufgenommen

Fleet Complete schreibt 227 % Umsatzwachstum hochmoderner Innovation im Bereich Vernetzte Mobilität zu.

TORONTO, Ontario, 8. November 2019 /CNW/ - Heute steht Fleet Complete® an 14. Stelle in Deloittes 2019 Enterprise Fast 15-Auszeichnungsprogramm und an 405. Stelle in Deloittes Technology Fast 500™, einer seit 25 Jahren bestehenden Rangliste der 500 am schnellsten wachsenden Technologie-, Medien-, Telekommunikations-, Life-Sciences- und Energy-Tech-Unternehmen in Nordamerika.

Diese Rangliste zeichnet Fleet Complete mit der Enterprise Fast 15™-Auszeichnung und der North American Technology Fast 500™-Auszeichnung zum zweiten Jahr in Folge aus.

Das Unternehmen wuchs im Zeitraum von 2015 bis 2018 um 227 %.

„Das ist eine wahre Ehre für Fleet Complete", so Tony Lourakis, Gründer und Geschäftsführer von Fleet Complete. „Dass wir heute der Gewinner von Deloittes Enterprise Fast 15 sind, unterstreicht den Einfluss unserer hochmodernen Innovationen im Bereich Vernetzte Mobilität, während unsere Lösungen von Weltklasse weiterhin dazu beitragen, immer mehr Unternehmen rund um den Globus zu transformieren. Wir sind sehr erfreut darüber und freuen uns darauf, unser Wachstum im Telematik-Sektor weiter voranzutreiben."

„Dieses Jahr ist das 25. Jubiläum von Deloittes Technology Fast 500, deshalb freuen wir uns ganz besonders, die Gewinner des Jahres 2019 zu verkünden und ihnen zu gratulieren", so Sandra Shirai, Stellvertretende Geschäftsführerin von Deloitte LLP und Leiterin des Bereichs Technology, Media & Telecommunications in den USA. „Wieder einmal sahen wir Innovation auf der ganzen Linie, mit Softwareunternehmen, die weiterhin die Top 10 anführen. Es ist stets inspirierend zu sehen, wie die Fast 500-Unternehmen das Business und die Welt, in der wir leben und arbeiten, verändern."

„Die technologische Innovation hat den Trend zu ‚alles als Service', daher ist es keine Überraschung, dass Softwareunternehmen auch dieses Jahr die Gewinnerliste dominieren", so Mohana Dissanayake, Partnerin bei Deloitte & Touche LLP und Branchenleiterin für Technologie, Medien und Telekommunikation im Bereich Audit & Assurance von Deloitte. „25 Jahre Tech Fast 500 bedeutet ein Vierteljahrhundert Innovationsgeschichten, auf die wir uns stützen und die wir reflektieren können. Das sind die Unternehmen, die Grenzen versetzen, Organisationen helfen, effizienter und produktiver zu werden und Unternehmen letztendlich dazu befähigen, Wachstum und Umsatz voranzutreiben. Wir gratulieren den wohlverdienten Gewinnern."

Insgesamt erzielten 2019 Technology Fast 500™-Unternehmen von 2015 bis 2018 ein Umsatzwachstum von 166 Prozent bis 37.458 Prozent, mit einem durchschnittlichen Wachstum von 439 Prozent.

Informationen zu Fleet Complete®

Fleet Complete® ist ein weltweit führender Anbieter von vernetzter Fahrzeugtechnologie und bietet unternehmenskritische Flotten-, Asset- und Mobile-Workforce-Management-Lösungen. Das Unternehmen betreut über 500.000 Kunden und über 35.000 Unternehmen in Kanada, den USA, Mexiko, Australien, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Österreich, Deutschland, Griechenland, Dänemark, Schweden, Finnland, Norwegen, Estland, Lettland und Litauen. Es unterhält wichtige Vertriebspartnerschaften mit AT&T in den USA, TELUS in Kanada, Telstra in Australien und der Deutschen Telekom (T-Mobile) in mehreren europäischen Ländern. Fleet Complete unterhält starke OEM-Partnerschaften mit weltweiten Marktführern wie u. a. General Motors, Toyota, Mitsubishi Australia und Cummins. Es bleibt eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen weltweit und hat zahlreiche Auszeichnungen für Innovation und Wachstum erhalten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte fleetcomplete.com.

Informationen zum Deloitte Technology Fast 50™

Das Deloitte Technology Fast 50-Programm ist das herausragendste Technologie-Auszeichnungsprogramm Kanadas. Das Programm, das Geschäftswachstum, Innovation und Unternehmertum feiert, hat drei verschiedene Kategorien, die Technology Fast 50-Rangliste, die Enterprise Fast 15-Kategorie (welche die am schnellsten wachsenden Technologie-, Medien- und Telekommunikationsunternehmen anhand ihres Umsatzwachstums in Prozent in den vergangenen vier Jahren auszeichnet) und die Companies-to-Watch Awards (kanadische Technologieunternehmen im Frühstadium mit dem Potenzial, ein zukünftiger Deloitte Technology Fast 50-Kandidat zu sein). Zu den Sponsoren des Programms gehören Deloitte, Bank of Montreal, CBRE, First West Capital, Miller Thomson, OMERS Ventures, 3C und Lafond. Weitere Informationen finden Sie auf www.fast50.ca.

Informationen zur 2019 Technology Fast 500™ von Deloitte

Die Technology Fast 500 von Deloitte ist eine seit 25 Jahren bestehende Rangliste der am schnellsten wachsenden Technologie-, Medien-, Telekommunikations-, Life-Sciences- und Energy-Tech-Unternehmen des öffentlichen und privaten Sektors in Nordamerika. Die Gewinner der Technology Fast 500-Auszeichnung werden auf Grundlage ihres prozentualen Umsatzwachstums der Geschäftsjahre 2015 bis 2018 ausgewählt.

Um sich für die Technology Fast 500-Auszeichnung zu qualifizieren, müssen Unternehmen über proprietäres intellektuelles Eigentum oder proprietäre Technologie verfügen, das bzw. die an Kunden in Produkten verkauft wird, die für einen Großteil des Betriebsumsatzes des Unternehmens verantwortlich sind. Die Unternehmen müssen im Basisjahr Betriebsumsätze von mindestens 50.000 USD und im aktuellen Jahr Betriebsumsätze von mindestens 5 Millionen US-Dollar erzielen. Zudem müssen die Unternehmen seit mindestens vier Jahren im Geschäft sein und ihren Firmensitz in Nordamerika haben.

Informationen zu Deloitte

Deloitte bezieht sich auf ein oder mehrere Mitgliedsunternehmen von Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL"), einer privaten Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach britischem Recht, ihr Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und ihre verbundenen Unternehmen. DTTL und jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sind rechtlich selbstständig und unabhängig. DTTL (auch „Deloitte Global" genannt) erbringt selbst keine Leistungen gegenüber Mandanten. In den Vereinigten Staaten bezieht sich Deloitte auf ein oder mehrere der US-Mitgliedsunternehmen von DTTL, ihre verbundenen Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten unter dem Namen „Deloitte" operieren, und ihre jeweiligen Schwestergesellschaften. Bestimmte Dienstleistungen sind möglicherweise nicht verfügbar, um Mandaten unter den Regeln und Richtlinien des öffentlichen Rechnungswesens zu attestieren. Weitere Informationen zu unserem globalen Netzwerk von Mitgliedsunternehmen finden Sie unter www.deloitte.com/about.

Medienkontakt:

David Prusinski

EVP, Sales and Marketing, Fleet Complete

marketing@fleetcomplete.com