FleetCor Technologies legte Quartalsergebnis vor

FleetCor Technologies hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5,66 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,91 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat FleetCor Technologies in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,86 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,38 Milliarden USD im Vergleich zu 1,17 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at