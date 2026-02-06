|
FleetCor Technologies: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
FleetCor Technologies hat sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
In Sachen EPS wurden 3,75 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte FleetCor Technologies 3,44 USD je Aktie eingenommen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,25 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,03 Milliarden USD in den Büchern standen.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 15,03 USD. Im Vorjahr hatte FleetCor Technologies 13,97 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahr hat FleetCor Technologies in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 13,93 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,53 Milliarden USD im Vergleich zu 3,97 Milliarden USD im Vorjahr.
