FleetCor Technologies zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

FleetCor Technologies ließ sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat FleetCor Technologies die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 3,70 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte FleetCor Technologies 3,98 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat FleetCor Technologies 1,34 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,10 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at