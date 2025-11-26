Fleming Properties Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Fleming Properties Registered ließ sich am 25.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Fleming Properties Registered die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Umsatz lag bei 23,0 Millionen SEK – das entspricht einem Zuwachs von 4,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22,1 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at