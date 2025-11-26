|
26.11.2025 06:31:28
Fleming Properties Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Fleming Properties Registered ließ sich am 25.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Fleming Properties Registered die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Umsatz lag bei 23,0 Millionen SEK – das entspricht einem Zuwachs von 4,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22,1 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!