Fleming Properties Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Fleming Properties Registered hat am 27.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 0,16 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fleming Properties Registered 0,110 SEK je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 22,1 Millionen SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Fleming Properties Registered 20,8 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at