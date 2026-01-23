FLERIE Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

FLERIE Registered gab am 21.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -6,98 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei FLERIE Registered ein EPS von -0,820 SEK in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -9,710 SEK. Im Vorjahr waren -3,240 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 8,80 Millionen SEK in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 0,10 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at