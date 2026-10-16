FLERIE Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

FLERIE Registered hat am 15.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 3,24 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,560 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 106,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von -15,0 Millionen SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0,9 Millionen SEK ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at