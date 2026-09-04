Flex Aktie
WKN: 890331 / ISIN: SG9999000020
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04.09.2026 15:04:13
Flex Expands Data Center Power Portfolio With $4.4 Billion EPC Power Deal
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Nachrichten zu Flex Ltd Registered Shs
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02.09.26
|S&P 500-Wert Flex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Flex von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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26.08.26
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19.08.26
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12.08.26
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05.08.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 beendet die Sitzung im Minus (finanzen.at)
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05.08.26
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05.08.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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05.08.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 zum Handelsstart stärker (finanzen.at)
Analysen zu Flex Ltd Registered Shs
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