Flex Foods legte Quartalsergebnis vor

Flex Foods veröffentlichte am 11.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 7,35 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Flex Foods -6,810 INR je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 29,85 Prozent auf 345,0 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 491,8 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at