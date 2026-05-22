Flex Foods öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Flex Foods veröffentlichte am 19.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 2,00 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -4,200 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 562,8 Millionen INR gegenüber 455,1 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 25,540 INR vermeldet. Im Vorjahr waren -26,100 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 29,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,92 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1,48 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at