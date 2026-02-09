|
09.02.2026 06:31:29
Flex Foods vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Flex Foods hat am 06.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 6,31 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -6,150 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 63,20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 459,4 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 281,5 Millionen INR ausgewiesen worden waren.
