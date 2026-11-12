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12.11.2026 06:31:28
FLEX LNG: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
FLEX LNG hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,79 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,310 USD je Aktie generiert.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 97,4 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 85,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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