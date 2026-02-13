FLEX LNG: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

FLEX LNG lud am 11.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,40 USD. Im Vorjahresviertel hatte FLEX LNG 0,840 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,73 Prozent auf 87,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte FLEX LNG 90,9 Millionen USD umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,38 USD. Im Vorjahr hatte FLEX LNG 2,18 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat FLEX LNG im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 2,44 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 347,64 Millionen USD im Vergleich zu 356,35 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at