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20.08.2026 06:31:29
FLEX LNG gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
FLEX LNG äußerte sich am 19.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Es stand ein EPS von 0,83 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei FLEX LNG noch ein Gewinn pro Aktie von 0,330 USD in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat FLEX LNG in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 106,8 Millionen USD im Vergleich zu 86,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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