FLEX LNG präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

FLEX LNG lud am 12.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte FLEX LNG 0,320 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,31 Prozent auf 85,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte FLEX LNG 90,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at