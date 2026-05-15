FLEX LNG stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

FLEX LNG hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 0,36 USD gegenüber 0,350 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat FLEX LNG mit einem Umsatz von insgesamt 80,5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 88,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 8,98 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at