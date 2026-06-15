Flex Aktie
WKN: 890331 / ISIN: SG9999000020
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15.06.2026 22:03:40
FLEX LNG vs. Targa Resources: Which Midstream Energy Stock Is a Better Buy in 2026?
The natural gas market has been transformed in recent decades from fracking and transportation advances, which have made natural gas far more of a global energy source. FLEX LNG (NYSE:FLNG) and Targa Resources (NYSE:TRGP) offer distinct ways to play the natural gas market. Which is the better buy today?FLEX LNG focuses on the global ocean transport of deeply cooled natural gas, while Targa Resources provides the essential pipes and processing plants on American soil. Both companies benefit from rising export demand, but they operate at very different scales. This comparison of their financials and risks helps determine which stock fits your strategy.FLEX LNG operates as a pure-play shipping company specializing in the ocean transport of liquefied natural gas using a fleet of 13 carriers. These vessels provide the vital link between gas producers and global consumers by delivering massive loads of around 174,000 cubic meters of LNG, enough to power 45,000 homes for a year. Its standardized, modern fleet helps the company maintain a competitive edge over older, less efficient ships while ensuring reliable delivery for its customers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Aktien in diesem Artikel
|Flex Ltd Registered Shs
|125,02
|-0,95%
|Targa Resources Corp.
|222,60
|-0,31%
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