Flex präsentierte Quartalsergebnisse

Flex präsentierte in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Flex hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,70 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,520 USD je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24,79 Prozent auf 8,49 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,80 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at