Flex: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Flex lud am 29.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,76 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,500 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,93 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,58 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at