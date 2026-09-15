Axiom Aktie
ISIN: US05463T1051
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15.09.2026 17:55:20
Flex Unveils Axiom As Its AI Infrastructure Spin-Off
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Nachrichten zu Flex Ltd Registered Shs
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11.09.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 stärker (finanzen.at)
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11.09.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 am Mittag freundlich (finanzen.at)
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09.09.26
|S&P 500-Titel Flex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Flex von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
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02.09.26
|S&P 500-Wert Flex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Flex von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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26.08.26
|S&P 500-Wert Flex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Flex-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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19.08.26
|S&P 500-Papier Flex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Flex-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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12.08.26
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05.08.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 beendet die Sitzung im Minus (finanzen.at)
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