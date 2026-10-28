Flex Updates FY27 Guidance

(RTTNews) - Flex (FLEX) said, for fiscal 2027, the company now expects adjusted EPS in a range of $4.84 to $5.16, growth of 52% at the midpoint. The prior guidance was $4.42 - $4.74. The company now expects net sales in a range of $34.9 billion to $35.9 billion, growth of 27% at the midpoint. The prior outlook was $33.7 - $35.2 billion.

For the third quarter, the company expects net sales in a range of $8.87 billion to $9.17 billion, growth of 28% at the midpoint. Adjusted EPS is projected in a range of $1.19 to $1.25, growth of 40% at the midpoint.

Second quarter earnings totaled $263 million, or $0.70 per share. This compares with $199 million, or $0.52 per share, last year. Adjusted earnings per share was $1.18, up 49% from a year ago. Revenue rose 24.8% to $8.491 billion from $6.804 billion last year.

In pre-market trading on NasdaqGS, Flex shares are up 9.38 percent to $91.17.

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