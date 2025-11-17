|
17.11.2025
Flexible Solutions International veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Flexible Solutions International präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,04 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Flexible Solutions International ein EPS von 0,050 USD in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,43 Prozent auf 10,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

