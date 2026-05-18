Flexible Solutions International: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Flexible Solutions International stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,02 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,020 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 8,3 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at