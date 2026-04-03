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03.04.2026 06:31:29
Flexion Mobile verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Flexion Mobile hat am 31.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,33 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Flexion Mobile ein EPS von 0,220 SEK in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 264,3 Millionen SEK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 303,0 Millionen SEK umgesetzt worden waren.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 2,900 SEK ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,690 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 9,47 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 938,78 Millionen SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,04 Milliarden SEK umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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