12.12.2025 06:31:28
Flexituff International präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Flexituff International lud am 09.12.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 5,49 INR gegenüber -3,860 INR im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 93,32 Prozent zurück. Hier wurden 56,9 Millionen INR gegenüber 850,6 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.
