02.06.2026 06:31:29

Flexituff International: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Flexituff International hat am 30.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Flexituff International hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 21,10 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,640 INR je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Flexituff International 2,7 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 99,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 605,8 Millionen INR umgesetzt worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 41,150 INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 74,85 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 168,01 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 94,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,89 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at

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