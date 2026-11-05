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05.11.2026 06:31:28
Flexium Interconnect informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Flexium Interconnect äußerte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,56 TWD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,920 TWD erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Flexium Interconnect in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,14 Milliarden TWD im Vergleich zu 6,10 Milliarden TWD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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