Flexium Interconnect mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Flexium Interconnect präsentierte am 10.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,86 TWD. Im Vorjahresquartal waren -1,830 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Flexium Interconnect mit einem Umsatz von insgesamt 5,59 Milliarden TWD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,67 Milliarden TWD erwirtschaftet worden waren, um 1,55 Prozent verringert.

Flexium Interconnect vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 6,950 TWD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,560 TWD je Aktie erwirtschaftet.

Flexium Interconnect hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 22,35 Milliarden TWD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 26,44 Milliarden TWD erwirtschaftet worden waren.

