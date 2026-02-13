FlexQube Registered präsentierte Quartalsergebnisse

FlexQube Registered hat am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,20 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,700 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat FlexQube Registered mit einem Umsatz von insgesamt 36,1 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 44,5 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 18,79 Prozent verringert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 1,900 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -2,700 SEK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 105,22 Millionen SEK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 19,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 131,42 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at