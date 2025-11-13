FlexQube Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

FlexQube Registered lud am 11.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS lag bei -0,80 SEK. Ein Jahr zuvor waren -0,600 SEK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 17,4 Millionen SEK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 30,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25,2 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at