Flexsteel Industries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Flexsteel Industries hat am 26.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 1,24 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Flexsteel Industries 1,31 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 114,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 110,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at