Flexsteel Industries Aktie
WKN: 915873 / ISIN: US3393821034
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18.08.2026 04:53:37
Flexsteel Industries Inc Profit Climbs In Q4
(RTTNews) - Flexsteel Industries Inc (FLXS) announced earnings for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $12.71 million, or $2.58 per share. This compares with $10.70 million, or $1.89 per share, last year.
Excluding items, Flexsteel Industries Inc reported adjusted earnings of $6.56 million or $1.33 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 0.7% to $115.37 million from $114.61 million last year.
Flexsteel Industries Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $12.71 Mln. vs. $10.70 Mln. last year. -EPS: $2.58 vs. $1.89 last year. -Revenue: $115.37 Mln vs. $114.61 Mln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 111 M To $ 115 M
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