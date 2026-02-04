|
04.02.2026 06:31:28
Flexsteel Industries stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Flexsteel Industries präsentierte in der am 02.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,18 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,62 USD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 118,3 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Flexsteel Industries 108,5 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
