Flexsteel Industries verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Flexsteel Industries hat am 17.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,58 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,89 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Flexsteel Industries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 115,4 Millionen USD im Vergleich zu 114,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 6,07 USD. Im Vorjahr waren 3,55 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,11 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 459,18 Millionen USD, während im Vorjahr 441,07 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at