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07.05.2026 06:31:29
Flextronics International: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Flextronics International hat am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Flextronics International ein EPS von 0,570 USD je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,48 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 6,40 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2,33 USD, nach 2,11 USD im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite standen 27,91 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 25,81 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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